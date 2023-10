I potenziali investitori che si dice siano interessati alla Sampdoria saranno rimasti sicuramente colpiti ieri nell'assistere alla sfida tra i blucerchiati e il Cosenza a Marassi. In uno stadio davvero popolato e in piena festa, nel ricordo di Paolo Mantovani, negli Sky Box della Tribuna d'onore insieme con Matteo Manfredi c'erano alcuni soggetti entrati in contatto con l'imprenditore proprio per studiare il dossier Sampdoria.



Nei giorni scorsi gli uomini d'affari, per il momento ancora anonimi, hanno visitato le strutture della Samp, accompagnati proprio da Manfredi, e hanno soggiornato per alcuni giorni a Genova. Ieri poi hanno assistito al match dalla saletta dedicata, insieme anche all'ex ministro Roberta Pinotti. Presente allo stadio anche Andrea Radrizzani, che però secondo alcuni rumors de Il Secolo XIX pare essere sempre più defilato, nonostante la rassicurazione data qualche giorno fa dall'ex patron del Leeds ("Sono al fianco di Manfredi").