Sampdoria, Manfredi: "De Rossi? Dell'allenatore parleremo con Evani e Lombardo. Abbiamo fatto famiglia e ci siamo salvati"

Il presidente della, Matteo Manfredi, ha parlato a Sky Sport del futuro del club blucerchiato, salvatosi dalla retrocessione sul campo grazie alla vittoria dei playout con la Salernitata giocati per il fallimento del Brescia Calcio."Fa un effetto bellissimo perché si parla di una famiglia e la Sampdoria deve ricordarsi di questo. E il nostro finale di stagione si è chiuso bene perché abbiamo fatto famiglia ricompattandoci in un momento di grande difficoltà"."Sappiamo bene che l’asticella è altissima, abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare questo club leggendario. Dobbiamo lavorare duramente perché quest’anno ci sono state tantissime difficoltà, soprattutto nell’ultimo periodo, e partendo da questi errori cercheremo di farne tesoro".

"Sono convinto che, soprattutto nel calcio moderno, ci siano tantissimi esempi di allenatori che fanno la differenza. Nel nostro caso probabilmente abbiamo sbagliato a cambiare con troppa rapidità"."Pensavamo di aver costruito una squadra che ambisse ad altri traguardi e siamo partiti subito in ansia, mi ricordo la prima giornata a Frosinone con quel 2-2 che ci sembrava di essere già in ritardo e affanno”."Loro sono stati bravi a riportare entusiasmo all’interno della famiglia, l’hanno raccolta a sei giornate dalla fine e hanno fatto un lavoro importante. De Rossi? Stiamo programmando da tempo la prossima stagione e le valutazioni sull'allenatore ripartiranno da loro, ma non mi sbilancio su chi guiderà la squadra il prossimo anno. Domani inoltre vedrò il direttore sportivo Mancini per un confronto".