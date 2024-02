Sampdoria, Manfredi decide il ritiro anticipato: squadra in hotel da domani

Quella di sabato sarà una partita cruciale per la Sampdoria, chiamata ad una reazione immediata per non complicare ulteriormente il suo campionato. La squadra di Pirlo, dopo le ultime difficoltà e dopo il k.o. di Pisa, dovrà necessariamente vincere con il Brescia per mantenersi in corsa per l'obiettivo chiesto espressamente da Matteo Manfredi nell'incontro della settimana scorsa, ossia i play off.



Secondo Il Secolo XIX l'azionista di riferimento blucerchiato avrebbe proprio per questo motivo deciso per il Doria un ritiro anticipato. Pirlo e i suoi giocatori si ritroveranno tutti insieme già domani, e trascorreranno anche la notte tra giovedì e venerd' (oltre a quella tra venerdì e sabato, come di consueto) all'Ac Hotel, storica sede dei ritiri doriani, in vista della partita di sabato pomeriggio.



Manfredi, che dovrebbe arrivare a Genova già tra oggi e domani, avrebbe scelto questa soluzione per fare gruppo, e per questo motivo giungerà anticipatamente nel capoluogo ligure, per stare vicino alla squadra e condividere quelli che sono tutti gli appuntamenti pre partita. Non una punizione, quindi, piuttosto un tentativo di tenere compatta la squadra. Quello di domani non sarà il primo ritiro stagionale anticipato: la Samp lo aveva già fatto, prima della gara interna con il Palermo poi vinta 1-0.