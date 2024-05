Quando c'è di mezzo Massimo, il condizionale è d'obbligo. La sensazione, però, è che questa volta l'accordo tra l'ex presidente della Sampdoria e il suo nuovo proprietario, Matteo, sia stato raggiunto definitivamente. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto quindi a brevissimo si porrà fine alla presenza del Viperetta nel club blucerchiato.Secondo Il Secolo XIX nelle ultime ore sarebbe statotra la Blucerchiati e il Trust Rosan, quindi la famiglia Ferrero e Vidal. Proprio tra oggi e domani dovrebbero essere apposte le ultime firme, che sanciranno il passaggio definitivo di tutte le azioni di Ferrero a Manfredi. Stando al quotidiano, questa volta non trapelerebbe il timore di rilanci o ripensamenti, una volta limate le ultime divergenze si arriverà alla fumata bianca.

Ad essa seguirà un periodo tecnico necessario per dare esecuzione agli atti e per completare alcuni adempimenti per arrivare al closing, pare. Ciò però potrebbe portare l'udienza di martedì ad un nuovoper concedere agli avvocati un'ulteriore proroga necessaria per espletare le procedure. Si tratterà di accordi 'tombali', capaci cioè di mettere una parola fine definitiva a tutte le vicende societarie che ancora adesso pendono tra Ferrero e Manfredi.