Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, a metà dicembre, sarà in Arabia Saudita per il Mondiale per Club, che si svolgerà da 12 al 22 del mese. Sarà l’occasione, per il numero uno blucerchiato, di approfondire i contatti con alcuni potenziali investitori che già da mesi si cercano per rinforzare la proprietà del club. Tra questi, come riporta Primocanale, c’è anche il Fondo PIF (Public Investment Fund), il fondo sovrano dell'Arabia Saudita. A fare da tramite fra la Sampdoria e il Fondo PIF sarebbe stato Roberto Mancini, attuale ct della nazionale del paese saudita e padre di quel Andrea Mancini attuale ds doriano.