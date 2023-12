Di recente, si è tenuto a Milano un importante incontro per il futuro della Sampdoria. Ai due lati del tavolo Matteo Manfredi, attuale numero uno del club blucerchiato, e l'ex proprietario Massimo Ferrero. I due si sono visti per chiudere definitivamente il capitolo delle quote ancora in possesso del Viperetta, circa il 21%.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero avrebbe espresso disponibilità alla trattativa, ma sarà obbligatorio discutere sulle cifre. L'accordo sarebbe cruciale anche per evitare la nascita di nuovi contenziosi bilaterali, come successo ad esempio ad ottobre quando la SportSpettacolo Holding di Ferrero aveva contestato gli accordi di maggio, e aveva richiesto il saldo della prima tranche.



Non va dimenticato che in seguito Blucerchiati Spa, l'attuale controlllante della Sampdoria, ha citato per danni SSH, e ha chiesto un risarcimento da cinque milioni di euro, contestualmente bloccando i pagamenti previsti. Tra i temi affrontati da Manfredi e Ferrero anche il leasing del marchio Baciccia e l’ipoteca sulla vecchia sede di Corte Lambruschini. Nel frattempo, Manfredi si sta dedicando ad una full immersion genovese: ha partecipato ad entrambe le feste di Natale del club, ieri ha seguito l'allenamento e domani sarà allo stadio, per la gara con la Feralpisalò