Il presidente dellaMatteo, nell'inaugurare la sede blucerchiata, ha parlato del momento che sta vivendo il club a partire dalla brutta sconfitta di Brescia: "Non siamo contenti dell'atteggiamento. Ma è un incidente di percorso, siamo sicuri che sarà così, siamo stati un po' presuntuosi, dobbiamo tornare con i piedi per terra., abbiamo lavorato da subito per il prossimo match. Mi aspetto di tornare all'impegno messo nelle ultime partite. I tifosi? Sono il patrimonio di questo club, tramandato di padre in figlio - continua il patron - continuate a sostenerci, abbiamo bisogno di voi, siete il 12° uomo in campo".Altro argomento caldo, i possibili rinforzi a gennaio: "Abbiamo le restrizioni che conoscete tutti, se il mercato ci darà l'opportunità li prenderemo, maQuando sarò presidente? Non ne posso parlare ora, faremo nella sede opportuna. Sul cambio sede: "E' uno di quei passaggi che dobbiamo e vogliamo fare, ereditiamo questo progetto dal passato: abbiamo accelerato un percorso importante per noi, i dipendenti, per chi si prodiga per il club. E' un nuovo inizio:Sede vicino al Mugnaini? E' uno dei vantaggi, vogliamo essere più vicini possibili, collaborare con le attività dentro e fuori dal campo; e la logistica della nuova sede, oltre a essere piacevole e funzionale ci permette di farlo".In chiusura una battuta sulla sala dei trofei: "Vincerne di nuovi?, il passato glorioso del club è quello che ci ha portato fino a qui, da qui vogliamo ripartire e fare in modo che la stanza si riempia sempre più. I prossimi passi per mettere in sicurezza il club? Li facciamo tutti i giorni: questa società aveva bisogno di tanti interventi per ritrovare, più che sicurezza, un equilibrio di lungo corso che troppe volte è mancato, minando la serenità di cui ragazzi e ragazze hanno bisogno"