La querelle tra Massimo Ferrero e la Sampdoria non si è ancora esaurita, dopo il passaggio del club nelle mani di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani. Qualche tempo fa infatti il Viperetta aveva provato a , dopo il passaggio del club nelle mani di Matteoe Andrea. Qualche tempo fa infatti il Viperetta aveva provato a presentare un ricorso contro i due nuovi proprietari del club, in merito alle modalità del passaggio di mano della società. Il tentativo, però era stato respinto dal Tribunale di Genova ( qui la motivazione ) che aveva dato ragione all'attuale proprietà.



Ora è arrivata la contromossa di Manfredi, che a sua volta ha deciso di portare in giudizio la Holding Max di Ferrero. La motivazione è che il ricorso d’urgenza ex art 700 presentato a suo tempo dall'ex proprietario avrebbe causato una turbativa nelle trattative di calciomercato estivo. Ciò avrebbe costretto al società, per motivi di liquidità, a operare con rapidità costringendola ad accettare condizioni di vendita minori rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere in altri frangenti.

Questo significa che Ferrero non incasserà dalla Blucerchiati Srl, attuale controllante del club, neppure gli 800mila euroche avrebbe dovuto ricevere in base agli accordi già presi. L'importo, scrive Il Secolo XIX, è stato congelato in attesa degli sviluppi del Tribunale, in questo caso quello di Roma.