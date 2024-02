Sampdoria, Manfredi sempre più coinvolto in prima persona: le sue mosse, tra mercato e staff...

Dopo un inizio un po' in 'sordina', con l'ombra di Radrizzani che pareva decisamente più ingombrante, Matteoha preso sempre più il comando della, specialmente dopo l'uscita di scenza dell'ex patron del Leeds. Oggi è lui l'azionista di riferimento del club, come fatto esplicitamente capire proprio dalle sue parole e anche dalle decisioni prese. A sottolinearlo è l'edizione genovese de La Repubblica, che evidenzia come Manfredi si stia dedicando a tempo pieno dei problemi societari e di campo.Durante la sessione invernale di mercato, ad esempio, l'imprenditore ha curato in prima persona alcune trattative: dirimente ad esempio è stato il suo ruolo per l'arrivo di. Adesso Manfredi sarebbe anche alla ricerca di un direttore sportivo di esperienza. Non sarà un'impresa facile, visti i paletti economici, la sensazione è che si arriverà al termine della stagione con il duo Nicola Legrottaglie-Andrea Mancini.Manfredi però ha già messo mano in varie aree della Samp: nell’area marketing c'è stato il ritorno di Luca Donati, al posto di Marco Caroli e Christian Monti, mentre per la parte atletica è tornato Luca, già in blucerchiato all'epoca di D'Aversa. Affiancherà Bertelli. Come detto, potrebbe anche essere stravolta l'area sanitaria.