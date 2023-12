Il futuro presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, in questi giorni, è stato particolarmente impegnato. L'imprenditore di recente è volato in Arabia Saudita, insieme al ds Andrea Mancini, per intensificare a Riyad i contatti con gli investitori arabi e, si dice, anche il fondo Pif o comunque soggetti vicini alla cassaforte reale saudita. Non si sa con chi si siano confrontati, ma la sensazione è che il viaggio sia stato proficuo.



I due però torneranno a breve in Italia, per stare vicino alla squadra. E' altamente probabile che Manfredi e Mancini raggiungeranno i blucerchiati a Reggio Emilia domani per la partita della formazione di Pirlo. Tra l'altro, proprio ieri la Samp ha emesso un comunicato stampa per contestare le regole relative alla vendita di biglietti per la gara con la Reggiana. "Tali limitazioni ci amareggiano sia per le modalità sia per le tempistiche. A due giorni dal fischio d’inizio della gara viene proibito a un cospicuo numero di tifosi blucerchiati di prendere parte ad una trasferta comoda. Il club auspica che in futuro vengano presi provvedimenti meno impattanti sulla presenza in trasferta dei sostenitori sampdoriani che, ad oggi, hanno sempre dato prova di civiltà, riempiendo con calore ed entusiasmo i settori ospiti degli stadi che li hanno ospitati”.