Sampdoria, Manfredi tra Women e prima squadra: incontro prima della sfida col Bari

Giornata intensa per Matteo, che ha fatto tappa sia alla Sciorba che a Bogliasco per incontrare le due anime della, la squadra femminile e la formazione di Semplici. Il presidente blucerchiato, giunto da Milano, ha esordito con una visita alla Sampdoria Women, assistendo agli ultimi momenti della sessione di allenamento. Con lui anche l’amministratore delegato Raffaele Fiorella e il team della comunicazione del club, che ha documentato l’incontro e diffuso un estratto del suo discorso motivazionale. "Abbiamo fiducia nel gruppo, questa maglia nei momenti difficili sa sempre come reagire" ha detto Manfredi alla squadra impegnata nella lotta salvezza.

Dopo la visita alla Sciorba, il presidente si è diretto al centro sportivo, dove ha trascorso il pranzo con lo staff tecnico e dirigenziale. Successivamente ha avuto uncon il tecnico Leonardo Semplici e il direttore sportivo Pietro Accardi per fare il punto della situazione. L'attenzione era rivolta soprattutto alla delicatacontro il Bari, gara chiave per il futuro del campionato. L’incontro secondo Il Secolo XIX è servito a ribadire la fiducia della società nei confronti del gruppo e a discutere possibili strategie in vista delle prossime partite. Terminato il vertice, Manfredi ha lasciato Bogliasco prima dell’inizio della seduta pomeridiana della squadra.

Non è la prima volta che il presidente fa visita a Genova per incontri operativi. Già la settimana scorsa, infatti, si era recato al Luigi Ferraris insieme a Joseph, attuale principale investitore della Sampdoria. In quell’occasione, però, l'obiettivo era stato diverso: la coppia aveva realizzato alcuni scatti fotografici nello stadio vuoto, materiale utile per progetti e presentazioni future legate al club blucerchiato.