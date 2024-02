Sampdoria, Manfredi vede Verre: non sarà convocato sabato. Murru e il rinnovo...

Le prossime giornate della Sampdoria saranno particolarmente complesse per Matteo Manfredi, atteso a Genova tra oggi e domani. L'azionista di riferimento del club blucerchiato arriverà nel capoluogo ligure per imbastire alcuni colloqui con membri dello staff, come di consueto, ma anche alcuni faccia a faccia individuali con i calciatori. Ad esempio, Manfredi discuterà anche di mercato con Valerio Verre e Nicola Murru.



L'imprenditore soprattutto dovrà capire come sciogliere il nodo Valerio Verre. Il caso è noto: la Samp a gennaio ha provato in ogni modo a cederlo a gennaio: messo sul mercato, il trequartista non è stato convocato contro Cittadella, Modena e Pisa. Verre però è stato richiesto soltanto società turche, in particolare l'Hatayspor, e il ragazzo ha deciso di rimanere a Genova. Secondoo Il Secolo XIX ciò ha causato un evidente malumore alla società, e anche per il Brescia non sarà convocato.



Manfredi tratterà anche le situazioni legate ai prolungamenti e ai rinnovi di contratto. Il patron li sta trattando in prima persona, la settimana scorsa ad esempio è stato il turno di Nicola Murru. In scadenza a giugno 2024, teoricamente già adesso potrebbe firmare con un'altra squadra. La Samp potrebbe valutare il rinnovo del capitano, ovviamente a cifre più basse rispetto a quelle attuali.