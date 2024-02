Sampdoria, Manfredi vs Ferrero: questione di soldi... e di Baciccia

Il futuro dellaè strettamente legato alla situazione legale che coinvolge l'ex proprietario, Massimo, e il nuovo azionista di riferimento del club ossia Matteo. Da quest'estate le parti stanno mandando avanti schermaglie e azioni varie. L'ultimo capitolo è andato in scena di recente: alle dichiarazioni rilasciate in sala stampa da Matteo Manfredi sabato, probabilmente legate alla questione Vidal , hanno fatto seguito le affermazioni di ieri del Viperetta . Al netto dei messaggi via stampa, però, le diplomazie sono al lavoro per trovare un punto di caduta.tra i rispettivi studi legali, Francesco De Gennaro di Dla Piper per Manfredi e Pieremilio Sammarco per Ferrero, proseguono da tempo. Ferrero ha negato si tratti di scambi intensi, ma la chiamate vanno avanti da tempo: dirimente in questo senso è stato l'incontro faccia a faccia tra Manfredi e Ferrero dello scorso 21 dicembre nella sede di Banca Sistema. Non è facile trovare una quadra della vicenda, perché gli aspetti di cui tenere conto sono numerosi. Uno ad esempio riguarda ladi Corte Lambruschini, tornata nella disponibilità di Ferrero. Il Viperetta vorrebbe che fosse liberata dall'ipoteca di primo grado iscritta in favore dell'Istituto Credito Sportivo entro il prossimo 30 giugno.Inoltre, scrive Il Secolo XIX, un altro tema caldo è quello della rimodulazione di alcune proposte fatte a maggio e legate ad esempio aidella Sampdoria nelle prossime tre stagioni alledel mercato. Ferrero nei mesi scorsi avrebbe dovutoper mancati introiti da calciomercato, causati secondo la società controllante della Samp dalle azioni legali portate avanti in estate dal Viperetta, che avrebbero costretto la Samp, per ragioni legate alla liquidità, ad affrettare alcune cessioni.Il nodo principale però riguarda il logo della Sampdoria, il celebre, e il suo utilizzo. Ferrero sostiene di avere un credito nei confronti della Sampdoria relativo al rimborso delle ultime rate della locazione finanziaria del marchio tra Ssh Holding, la sua azienda di famiglia ex controllante della Samp, e Banca Intesa. La cifra in questione sarebbe di circadi euro, e su questo importo bisognerà trovare i prima possibile un punto di intesa. Anche perché, secondo Manfredi, una volta risolti i nodi con Ferrero potranno entrare gli investitori.