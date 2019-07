La presenza di Enrico Mantovani martedì a Corte Lambruschini ha fatto rizzare le antenne a tutti i tifosi della Sampdoria. Gli interrogativi sono aumentati a dismisura dopo il tweet di ieri dell'ex presidente blucerchiato, in seguito alle voci su una possibile cessione della società da parte di Ferrero. Alcuni addirittura ipotizzavano la presenza di Mantovani come emissario della cordata guidata da Luca Vialli.



In realtà, il motivo sarebbe legato ad un tentativo di chiarimento con il Viperetta dopo i famosi 'tweet' del passato e il botta e risposta tra i due presidenti. ​"Il mio tweet sulla luce non c’entra niente con l’incontro tra me e Ferrero. Abbiamo parlato di altro e voglio dire che l’ho trovato in forma, gli ho pure fatto i complimenti perché da esordiente nel mondo del calcio ha ottenuto risultati, in appena cinque anni, che non molti sono riusciti a eguagliare" ha rivelato lo stesso Mantovani a Il Secolo XIX. "Personalmente sarei felice se sbarcasse un sampdoriano doc come Vialli,ma penso che nel caso bisognerebbe riconoscere a Ferrero ciò che ha fatto".