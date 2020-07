Novità in vista in casa, non solo a livello di settore giovanile con l'addio di Invernizzi - sostituito da Pecini - ma anche di prima squadra. In attesa del rinnovo del CdA , la famiglia Ferrero sta pensando di apportare alcune correzioni all’assetto dirigenziale con un nome abbastanza inaspettato. Il ritorno sarà quello di un volto noto in casa blucerchiata, ossia AlbertoL’ex Doria non ricoprirà la carica per cui è già noto a Genova, ossia quello di capo ufficio stampa (ruolo occupato dal 2002 al 2014 con una parentesi di un anno all’Atalanta) bensì diventerà. Marangon, dopo l’esperienza alla Samp e un biennio a Bari, da quattro anni svolge tale compito alla Fiorentina. Secondo La Repubblica firmerà un