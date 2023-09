Nel grande casting per la punta della Sampdoria, nelle scorse settimane era entrato anche Mirko Maric, croato con cittadinanza bosniaca classe 1995 mai impiegato dal Monza nello scorso campionato. Negli ultimi giorni la pista però si era raffreddata perché Maric sembrava aver scalato le gerarchie della formazione brianzola. Ora il club biancorosso ha preso Colombo dal Milan, e questo potrebbe cambiare qualcosa all'interno dello scacchiere dei lombardi. La Samp starebbe cercando di capire se ci sono margini per riaprire la trattativa, e se Maric resterà all' U-Power Stadium.



Da un croato all'altro, stanno calando le possibilità di vedere a Genova Bruno Petkovic, attaccante della Nazionale biancorossa e della Dinamo Zagabria, con un lungo passato in Italia. Secondo Il Secolo XIX Petkovic, seguito a lungo dalla Samp, non vorrebbe scendere in Serie B e per questo si starebbe allontanando da Bogliasco.