L'infortunio rimediato da Gonzalo Maroni in Coppa Italia aveva preoccupato parecchio tifosi e staff della Sampdoria. L'esterno argentino, in gol dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo e successivamente costretto a lasciare il terreno di gioco per un danno alla caviglia destra, temeva un lungo stop ma alla fine i tempi di recupero potrebbero rivelarsi meno lunghi del previsto.



La prognosi parlava di una ventina di giorni, il calciatore ha già saltato Lazio e Sassuolo ma potrebbe approfittare della sosta per recuperare ulteriormente e tornare a disposizione di mister Di Francesco già per Napoli-Sampdoria, in programma il 14 settembre al San Paolo. Se l'allenatore doriano non dovesse decidere di rischiarlo invece Maroni potrebbe mettere nel mirino la partita casalinga contro il Torino, fissata il 22 settembre.