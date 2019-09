La Samp si è allenata questo pomeriggio verso il match col Torino. Questo il report ufficiale del club: "Doppia seduta intensa per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione in vista della sfida di domenica con il Torino. Nella prima sessione i blucerchiati hanno effettuato test con lo staff di Mapei Sport, al fine di monitorare l’attuale condizione atletica dei singoli in questa fase della stagione. Prima della seduta pomeridiana, il presidente Massimo Ferrero ha fatto visita alla squadra e alla Primavera. Per la seconda seduta giornaliera, invece, gruppo unito per un lavoro tecnico-tattico, conclusosi con una serie di partitelle a campo ridotto alle quali hanno partecipato anche i Primavera Mohamed Bahlouli e Marco Pompetti. Individuale programmato per Gonzalo Maroni. Domani, giovedì, è in programma un allenamento pomeridiano".