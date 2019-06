Nuovo acquisto della Sampdoria, che lo ha prelevato dal Boca Juniors, Gonzalo Maroni si presenta sul sito ufficiale dei blucerchiati: "Ringrazio il presidente per avermi voluto, sono molto contento. So di venire in un club molto importante in Italia e darò il massimo per questa squadra. Conosco i tanti argentini che sono passati di qui ed è bello che ci sia questo legame. Che calciatore sono? Mi piace divertirmi con la palla, giocare nella metà-campo offensiva, fare assist e cercare il gol. Voglio fare una grande stagione".