L'esterno offensivo Gonzalo Maroni era arrivato a Genova accolto da grandi aspettative e altrettante attese. Il calciatore approdava alla Sampdoria dal Boca Juniors, preceduto dalla fama di potenziale 'crack' del calcio argentino. In realtà però l'esperienza blucerchiata del giocatore è stata decisamente negativa: tre presenze complessive tra campionato e Coppa, per un totale di 117 minuti, non sono state sufficienti per convincere la Samp a sborsare i 15 milioni di euro previsti con il Boca per acquistare il cartellino del classe 1999.



L'indiscrezione rimbalza dall'Argentina, e viene fornita da Luis Fregossi, autorevole giornalista concentrato sulle vicende del Boca. "Dei giocatori che rientreranno a giugno dai prestiti, quello che il C.T. vuole vedere è Gonzalo Maroni" ha scritto su Twitter Fregossi. "Attualmente è in prestito alla Sampdoria" ha aggiunto il giornalista "Che non eserciterà l'opzione per il suo riscatto".