La Sampdoria è passata di mano, ma Massimo Ferrero sta tentando tutte le strade possibili (Dopo aver dichiarato "Ho venduto la Sampdoria, non ho voluto niente") per contestare la cessione a Radrizzani e Manfredi. L'ultimo tentativo è quello fatto qualche giorno fa quando la parte del Viperetta, tramite l'avvocato Pieremilio Sammarco, ha presentato per conto di Sport Spettacolo Holding il ricorso cautelare ex articolo 700 proprio contro la Sampdoria.



Il legale di Ferrero contesta e considera illegittima la trattativa del 30 maggio e, in attesa di chiarire i fatti, Sammarco chiede al Tribunale di inibire ogni futuro aumento di capitale con un provvedimento d'urgenza. L'udienza si svolgerà martedì pomeriggio, il prossimo 25 luglio, alle ore 15 a Genova davanti al Tribunale delle Imprese presieduto dal giudice Paolo Gibelli. Visto il tema, probabilmente sarà necessario attendere un paio di giorni prima dell'ordinanza. Le parti in causa potrebbero anche produrre testimoni.



Radrizzani e Manfredi e i rispettivi studi legali però vengono descritti come tranquilli e pronti per l'udienza da Il Secolo XIX. Nelle memorie sarebbe illustrata la trasparenza e la legalità dell'operazione. In concomitanza c'è la scadenza del 1° agosto andranno saldati gli stipendi di giugno e i bonus, ma la proprietà sarebbe pronta ad intervenire direttamente per onorare gli impegni.