La Sampdoria insiste per portare in Italia Jan Hurtado. I blucerchiati stanno trattando con il Gimnasia La Plata per cercare di limare le distanze, in particolare per quanto riguarda i bonus. Martedì è in programma un nuovo incontro tra i due club per provare a trovare l'accordo sulla base di circa 5 milioni più bonus.



IL SI' DEL GIOCATORE - Il club di Ferrero prende tempo perché vuole prima fare cassa con qualche cessione, sicuro della scelta dell'attaccante venezuelano classe 2000 che ha già dato da tempo il suo consenso al trasferimento e spinge per venire in Serie A. Sul tavolo è pronto un contratto di quattro anni a 1,4 milioni di euro totali più bonus in base alle presenze, i gol e la posizione in campionato della Samp alla fine della prossima stagione. La Sampdoria ha puntato Hurtado, martedì nuovo appuntamento col Gimnasia La Plata.