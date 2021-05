Il futuro di Gaston Ramirez, quasi certamente, sarà lontano dalla Sampdoria. Come noto, il trequartista uruguaiano ha il contratto in scadenza a giugno, l'accordo non è stato rinnovato e l'ex Bologna è libero di accasarsi ovunque. La situazione, ovviamente, ha attirato squadre e società particolarmente facoltose da vari campionati esotici, dal Sudamerica all'Europa passando per il medioriente. Oggi l'entourage del ha in programma un incontro con il Galatasaray, ma nel frattempo sul tavolo di Ramirez sarebbe arrivata una maxi offerta dall’Arabia Saudita.



Secondo i media turchi infatti gli arabi dell’Al Nassr avrebbero offerto una cifra davvero importante al calciatore classe 1990. Si parla di addirittura un contratto da quasi 4 milioni di euro all'anno per Ramirez, giunto ormai all'addio a Genova.