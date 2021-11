Mercoledì prossimo, 1 dicembre, la Sampdoria inaugurerà il suo nuovo megastore in Via XX Settembre, a Genova. ​Il club dirà addio allo storico Point di Via Cesarea, e taglierà il nastro per la nuova Samp City, 300 metri quadri distribuiti su tre piani nel cuore della città.



Lo store avrà 15 dipendenti, divisi tra negozio vero e proprio, al primo piano, la biglietteria al secondo e l'area eventi, con bar caffetteria e ristorante al terzo. L'investimento complessivo per la Sampdoria è di 500mila euro, che salgono sino ad 1 milione di euro considerando i canoni di affitto pluriennali. Orario di apertura del nuovo Samp City, dalle 10 alle 19.