Sampdoria, finisce l'era Ferrero: i dettagli dell'accordo con Manfredi, e ora...

Lorenzo Montaldo

Finisce l'era di Massimo Ferrero alla Sampdoria. Il momento tanto atteso arriverà mercoledì prossimo, di fronte al il medesimo tribunale e allo stesso giudice di ieri. La magistrata Daniela Marconi ha infatti richiesto che tutte le parti coinvolte, quindi l'ex proprietario del Doria, il suo braccio destro Vidal e il nuovo presidente Manfredi, appongano le firme sul verbale di conciliazione di fronte a lei, confermando così il rispetto degli accordi raggiunti. Una volta conclusa questa fase, ogni azione legale pendente verrà abbandonata e nessuna nuova controversia potrà essere avviata in futuro.



Con l'attuazione dell'accordo Ssh Holding, la controllante della Sampdoria di proprietà di Ferrero, non farà più parte del club blucerchiato. Il Viperetta non avrà quindi più alcuna quota azionaria e sarà totalmente estraneo alla Samp. Adesso potrà avvenire l'ingresso nuovi investitori, finalmente liberi da vincoli giudiziari. La fumata bianca di fatto confermerà i termini dell'accordo raggiunto a fine maggio. Il primo punto spinoso era quello del pagamento a Ssh Holding di una quota delle plusvalenze di mercato e di tranche dilazionate nelle prossime stagioni calcistiche. Secondo momento di scontro, i diritti litigiosi legati alla causa intentata dalla Lega di Serie A contro alcuni broadcaster, che saranno attribuiti a Ssh.



Questo accordo ha avuto tra l'altro il merito di risolvere anche la questione riguardante l'utilizzo dei marchi, tra cui Baciccia. Ssh uscirà dalla gestione, con la Blucerchiati Spa, attuale proprietaria della Sampdoria, che si occuperà dei pagamenti delle rate del "lease back" con Banca Intesa, sia quelle passate che future.