Il futuro allenatore della Sampdoria è ancora un rebus. Massimo Ferrero continua a sbottare sull’argomento, ribadendo che sarà lui a scegliere il tecnico, e al primo posto tra le preferenze del Viperetta sembra esserci il mister dell’Empoli Alessio Dionisi. Però, permane un ostacolo alla trattativa, rappresentato dal rimborso chiesto da Corsi per liberarlo, in vista dell’ultimo anno di contratto.



La giornata decisiva per capire le possibilità di una fumata bianca, scrive Il Secolo XIX, sarà mercoledì. Le sensazioni, però, non sono positive. L’Empoli può fare leva sul contratto in essere, senza che nessuno possa costringerlo a libarere il tecnico. La questione dell’indennizzo, insomma, pare essere cruciale e insormontabile per la Samp.