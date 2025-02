Getty Images

La, profondamente rinnovata dopo la sessione invernale di calciomercato, dovrà affrontare ballottaggi e possibili esclusioni anche tra quelli che erano considerati punti fermi della formazione blucerchiata. Un esempio significativo è rappresentato dall’ultima gara contro il Modena, in cui mister Semplici ha deciso di lasciare inizialmente in panchina Ebenezere MelleIl trequartista nigeriano, di proprietà dell’Inter, e il centrocampista olandese erano stati tra i migliori acquisti estivi per rendimento, anche nei momenti più difficili della Samp. Tuttavia, entrambi avevano accusato alcunifisici nella settimana precedente alla sfida con il Cosenza, motivo per cui non erano stati convocati. Durante gli allenamenti che hanno preceduto la gara contro il Modena, hanno spesso lavorato a parte e non erano al meglio della condizione. Akinsanmiro è comunque entrato in campo al 60’, mentre Meulensteen è rimasto in panchina per tutta la partita contro gli emiliani.

Ora, però, entrambi sono pienamente recuperati e tornano in corsa per una maglia da titolare. Questosarà un tema ricorrente fino al termine della stagione: in mediana, al fianco di Yepes, Meulensteen dovrà contendersi il posto con Bellemo e Ricci, quest’ultimo scelto a sorpresa contro il Modena dopo un lungo periodo ai margini. Akinsanmiro, invece, si giocherà la titolarità con Sibilli – attualmente favorito – oltre che con Oudin e persino Niang, che in alcuni allenamenti viene provato da trequartista, lasciando il ruolo di prima punta a Coda.