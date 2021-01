La situazione di Gianluca Caprari, e del possibile riscatto anticipato da parte del Benevento, si interseca strettamente anche con il futuro di un altro attaccante della Sampdoria, Antonino La Gumina. Il giocatore infatti è in uscita dal club blucerchiato, il problema è che da Corte Lambruschini dovrebbero prima riscattarlo dall'Empoli (l'obbligo scatta dopo la chiusura del mercato) e poi eventualmente girarlo a qualche altra società. Per acquistare a titolo definitivo il cartellino dell'ex Palermo quindi il Doria dovrebbe sfruttare l'eventuale incasso di Caprari.



Nel frattempo, secondo Il Secolo XIX alla Samp sarebbero arrivate richieste e interessamenti da parte di mezza Serie B per il calciatore. La Gumina sarebbe richiesto ad esempio dal Pescara, società con cui si dice Ferrero abbia già una sorta di accordo, ma pure da Cremonese, Chievo, Ascoli e Spal. In uscita anche il giovane difensore Kaique Rocha, prenotato dal Cosenza.