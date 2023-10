Lanelle ultime partite ha dovuto fare i conti con due assenze pesanti. Pirlo infatti è stato costretto a rinunciare a Fabioe Estanis, entrambi out per infortunio. I due giocatori sono stati forse i migliori in questa strana stagione per i blucerchiati, la loro mancanza si è sentita ma, in questa sosta per le nazionali, la speranza è recuperare i due esterni.Depaoli ha avuto parecchi acciacchi in campionato. Il primo è stato la, rimediata nella gara con la Ternana. Il giocatore ha convissuto con il dolore, è sceso ugualmente in campo ma a Parma è stato costretto ad issare bandiera bianca per un problema al. Pedrola invece si è fatto male nell'ultima uscita casalinga, contro il Catanzaro: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra Il recupero comunque è cominciato per entrambi, la sensazione è che dalla settimana prossima torneranno acon i compagni, facendo già qualche parte di allenamento in gruppo nei prossimi giorni. Per entrambi l'iter procede bene, quindi, anche se quello di Depaoli sembra più avviato. L'obiettivo è quello di averli a disposizione, almeno parzialmente, per la sfida con ildel 22 ottobre.