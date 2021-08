Sampdoria-Milan 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 10' pt Diaz (MI)



Assist: 10' pt Calabria (MI)



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (C) (dal 42' st Romagnoli), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers (dal 36'st Florenzi), Diaz (24' st Bennacer), Leao (dal 24' st Rebic); Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Florenzi, Castillejo, Bennacer, Pobega, Maldini, Rebic. All: Stefano Pioli.



SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (dal 25' st Murru); Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini (dal 25' st Verre), Damsgaard, Quagliarella. All: D'Aversa. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot,, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Askildsen, Silva, Trimboli, Verre.



Ammoniti: 33' Gabbiadini (Samp), 40' st Kjaer (Mi), 43' st Murru (Samp), 47' st Bereszynski (Samp)