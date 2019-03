Sampdoria-Milan si sta giocando con un grande clima sugli spalti del Ferraris. I tifosi blucerchiati, particolarmente caldi oggi, hanno spinto la squadra nel corso di tutto il primo tempo. Come annunciato dalla Federclubs, non sono spuntati in gradinata striscioni dedicati a Gianluca Vialli e al possibile passaggio di società, ma il nome dell'ex bomber blucerchiato è risuonato ugualmente all'interno del Ferraris.



All'intervallo, la Sud ha intonato per un paio di minuti il coro coniato oltre vent'anni fa per il numero 9 della Samp di Mantovani. "Luca Vialli, Luca Vialli, Luca Vialli alé alé, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelé", ha cantato la gradinata quando le squadre erano negli spogliatoi. Un segnale di quanto il pubblico genovese sia rimasto legato al suo beniamino, e possibile futuro presidente.