Calciomercato.com vi offre ancora una volta live ladel posticipo domenicale che vedrà laospitare al Ferraris il. Arbitra il signor Calvarese di Teramo.Sampdoria – Milan domenica ore 20.45CalvareseVivenzi – LibertiIv: AurelianoVar: Di PaoloAvar: MondinSubito un giallo per Kessie, che scivola e cadendo stende Gagliardini che si sarebbe involato verso la porta rossonera. Il fallo è involontario, ma anche Calvarese evidenzia, spiegando il giallo al giocatore, che "andava in porta".Theo Hernandez entra in area dalla sinistra, arriva sul fondo ed entra a contatto con Bereszynskyi cadendo e chiedendo un rigore. Calvarese è vicino e lascia correre. Il check al var conferma la decisione senza fermare il gioco.Cade a terra Gabbia colpito al volto da Quagliarella. La sbracciata dell'attaccante blucerchiato è però fortuita e giustamente Calvarese non la sanziona, ma ferma poi il gioco per i soccorsi al difensore rossonero.Giallo anche per Adrien Silva che entra in ritardo su Tonali. Giusta sanzione.Serve la goal line technology per confermare che quello di Ante Rebic non è gol. La punta croata anticipa Audero in uscita e tocca di testa verso la porta ma, contrastato da Tonelli, non riesce a insaccare perché il difensore esattamente sulla linea di porta manda il pallone sul palo e poi in angolo.Duello aereo fra Jankto e Theo Hernandez con i due che mancano la palla che finisce sul braccio largo del centrocampista della Sampdoria. Calvarese ci pensa, ma poi concede il calcio di rigore fra le proteste del club blucerchiato. Quagliarella e compagni invocavano lo sbilanciamento nel contrasto prima del braccio.