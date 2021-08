elizioso l'assist con il quale manda in porta Leao, dimostrando una certa sicurezza nel gioco con i piedi. Provvidenziale in un paio di interventi, salva su Gabbiadini nella ripresa. Esordio più che positivo per il forte portiere francese.viaggia a una velocità folle nella prima frazione, regala un assist perfetto a Brahim che non ci pensa due volte e porta avanti il Milan. La fascia al braccio lo galvanizza, non sbaglia una scelta di gioco. (dal 42' st: intelligenza tattica superiore alla media, controlla Quagliarella con la classe dei più forti. Per Pioli è il suo vice in campo.qualche piccola sbavatura alla quale pone rimedio con una straordinaria capacità di recuperare terreno in velocità. Dalle sue parti la Samp non sfonda.preoccupato dalla verve di Candreva spinge troppo poco per quelli che sono i suoi standard. Gravissima la disattenzione con la quale regala un pallone in area a Gabbiadini.: a 7 dalla fine si prodiga in una chiusura straordinaria su Quagliarella che vale la vittoria. Il punto esclamativo in una prova nel complesso decisamente buona.: si divora una palla gol clamorosa nel primo tempo ma la sua prestazione è davvero importante per il Milan: dà equilibrio, è lucido nella costruzione del gioco e recupera diversi palloni preziosi.: non è ancora al 100% e si vede. Pochi spunti degni di nota.(dal 36'stil tuttocampista del Milan, si rende protagonista di una delle sue migliori prestazioni in rossonero. Un gol pesantissimo, tante giocate che permettono al Milan di avere la superiorità numerica. (24' stmette da parte il fioretto e scende in campo con la sciabola per aiutare la squadra nel finale): alcuni strappi sono davvero incoraggianti, Audero gli nega la gioia del gol su un missile di sinistro. Scende di intensità nella ripresa. (dal 24' st: attacca la profondità e sfiora il gol nel finale );tanto lavoro al servizio della squadra. Svaria su tutto il fronte, mette qualità nelle giocate ma gli manca solo l'acuto personale.: gestione perfetta della partita anche con i cambi. La mentalità e il gioco sono i due punti dalla quale questo Milan è già ripartito.ottima gestione complessiva dell'area di rigore, con un tuffo felino disinnesca un bolide di Leao.fatica quando il Milan cerca la soluzione lancio lungo alle spalle dei difensori. Concede troppo spazio in area agli attaccanti avverari, da rivedere.: solido nel gioco aereo, regge bene il confronto con Giroud.: Giganteggia nella sua area di rigore, si fa valere anche nei recuperi in velocità.: spinge poco rispetto a quelle che sono le sue potenzialità tecniche ed atletiche. Termina presto la benzina e D'Aversa lo richiama in panchina.(dal 25' st: entra con il piglio giusto in campo): pressa tutti e a tutto campo con una forza fisica impressionante. Molto prezioso quando va a togliere campo a Tonali in fase d'impostazione.gestione della palla ordinata, senza lampi ma nemmeno errori decisivi.: partenza con il frano a mano tirato, esce alla distanza e gioca una seconda frazione di gara di grandissima intenità.: galleggia sulla trequarti, creando i pressuposti per fare male al Milan. Fa tremare Pioli quando centra la salvezza, Maignan si esalta su un diagonale ben calibrato. Ennesimo infortunio alla caviglia, che sfortuna per questo ragazzo. (dal 25' stcon il suo ingresso la Samp perde qualcosa nel palleggio ma ne guadagna nella profondità del gioco)cerca sempre di stare nel vivo del gioco, con qualità e personalità. Si muove tanto e bene, mostrando quello che è il suo talento cristallino.non si accende mai, chiusa nella morsa creata dalla coppia Tomori-Kjaer.: segnali incoraggianti dalla sua Sampdoria che gioca bene e tiene ottimamente il campo.