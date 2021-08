(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la prima giornata di campionato in. I rossoneri si presentano a Marassi senza gliin attacco e almeno all'inizio non rischia Bennacer:Dall'altra parte esordio sulla panchina dei blucerchiati di D'Aversa, che ha preso il posto di Ranieri: in avanti c'è il sempreverde. Arbitra Fabbri, con Di Paolo al Var.SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. (A disp. Ravaglia, Falcone, Chabot, Adrien Silva, Verre, Depaoli, Askildsen, Tonelli, Ferrari, Murru, Trimboli). All. D'Aversa.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. (A disp. Tatarusanu, Plizzari, Bennacer, Ballo, Castillejo, Rebic, Romagnoli, Kalulu, Florenzi, Pobega, Maldini, Gabbia). All. Pioli.