Sampdoria-Milan è il terzo anticipo della 6ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45



FABBRI

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.



SECONDO TEMPO



47' - Espulso Leao! L'attaccante del Milan, già ammonito, cerca di calciare in porta in rovesciata e colpisce al volto Ferrari: secondo giallo e rosso, il portoghese salterà la sfida con il Napoli del prossimo turno.



PRIMO TEMPO



22' - Annullato il gol di De Ketelaer. Richiamato dal VAR, Fabbri cancella il raddoppio del Milan dopo on field review: sanzionata l'interferenza di Giroud sull'intervento di Ferrari, l'attaccante rossonero parte in fuorigioco sul primo cross dalla destra.



17' - Primo cartellino dell'incontro: ammonito Leao per una sbracciata su Ferrari, proteste dei rossoneri.