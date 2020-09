La partita con il Benevento ha evidenziato, per la Sampdoria, la necessità di individuare un centrocampista in grado di sorreggere l’azione da affiancare ad Ekdal. La filosofia della società è chiara, serve un' uscita nel reparto, e gli indiziati sono Vieira, per cui saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato, ma anche Capezzi (che si è accordato con la Salernitana) e Depaoli.



In entrata, le candidature sono esclusivamente straniere, almeno per il momento. Otre ai profili noti, ossia quello di Adrien Silva del Leicester e Nabil Bentaleb dello Schalke 04, piuttosto difficili da raggiungere a causa dei numerosi interessamenti e dei tanti intermediari al seguito, la Sampdoria sta seguendo anche il profilo di Wylan Cyprien del Nizza. Si tratta di un centrale classe 1995 cresciuto nel Lens e affermatosi con la maglia rossonera. La sua esplosione era stata fermata dalla rottura del crociato nel 2017, ma recentemente è tornato in auge per la Samp che osservava anche un altro giocatore del Nizza, ossia Lees Melou, uscito dai radar blucerchiati perché fresco di rinnovo con la squadra della Costa Azzurra.



Il problema di Cyprien è sostanzialmente l'alta quotazione che ne fa la squadra proprietaria del cartellino. Anche l'idea di convincere il Nizza con la formula tanto utilizzata dal Doria in questa stagione, ossia il prestito con diritto di riscatto, pare piuttosto complessa da attuare. In questo senso sarebbe cruciale, anche se molto difficile, il lavoro diplomatico degli intermediari e degli agenti.