Non solo attacco: nei buoni propositi per gennaio della Sampdoria c'è anche la ricerca di un terzino sinistro che possa diventare la riserva di Nicola Murru, anche perchè Junior Tavares sembra destinato a fare ritorno in Brasile senza aver mai esordito con la maglia blucerchiata. Per questo motivo, gli uomini mercato di Corte Lambruschini si sarebbero mossi sondando un difensore dell'Atalanta, Robin Gosens.



Tedesco, classe 1994, è stato prelevato dai nerazzurri nell'estate 2017 dall'Heracles. In questa stagione alla corte di Gasperini Gosens si è imposto come titolare, giocando 15 partite, quasi tutte da titolare, segnando anche un gol contro il Chievo). Secondo Sky Sport la Sampdoria potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, ma non è scontato che l'Atalanta voglia privarsi del giocatore a gennaio.