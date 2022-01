A Genova, sponda Sampdoria, la dirigenza era praticamente certa di avere in mano il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi. Il regista ieri era impegnato in Coppa Italia, dove ha trovato anche il gol decisivo ai supplementari. La società blucerchiata però nel tardo pomeriggio aveva definito con i nerazzurri la trattativa per portare il calciatore in Liguria fino al termine de campionato.



L’affare era stato sviluppata sulla base del prestito secco, unica formula che attualmente la società di Corte Lambruschini può concedersi. Il Doria, ovviamente, si sarebbe fatto carico dei cinque mesi residui dell’ingaggio del centrocampista. La Samp sperava di avere il giocatore già a disposizione per la trasferta di Spezia, ma in realtà la gara di ieri sera tra Inter e Empoli potrebbe aver cambiato le carte in tavola.



Secondo Sky Sport in casa nerazzurra ora avrebbero deciso di aspettare ancora prima di perfezionare il trasferimento di Sensi, a causa dell’infortunio di Correa. L’Inter vorrebbe conoscere l’entità del problema dell’argentino, e di attendere almeno sino alla partita con il Venezia prima di dare il via libera definitivo.