Sampdoria, Molango ricerca investitori: la società Pictet tra i contatti?

Uno dei volti nuovi delladi Matteo Manfredi è sicuramente il membro del CdA Maheta Matteo, che questo weekend ha affiancato il numero uno blucerchiato durante la trasferta di Palermo. Molango era già comparso al fianco del presidente pre Ternana, per ispezionare il Mugnaini e il Ferraris, poi nel weekend ha raggiunto Palermo dove è rimasto sino a ieri, insieme a Manfredi, per l'inaugurazione del centro sportivo dei rosanero.Molango è arrivato a Genova anche ricercare possibili, tramite la sua fitta rete di contatti e conoscenze, maturati nel corso degli anni grazie alle sue esperienze nel mondo del calcio. Secondo Il Secolo XIX, il nuovo membro del CdA si starebbe muovendo per ricercare nuove forze da affiancare agli uomini d'affari di Singapore già presenti, ossia Joseph Tey Wei Jin, Lee Kok Leong e Pang Sze Khai.

In ambienti finanziari si fa il nome ad esempio del gruppo, unafondata a Ginevra e ramificata in tutto il mondo, con una forte presenza anche a Milano. Si parla di contatti tra Molango e Pictet, che essendo una banca e società di investimento indipendente finalizzata alla gestione di patrimoni familiari e di asset management potrebbe avere tra i clienti alcuni soggetti capienti, inclusi fondi sovrani, interessati ad investire nella Sampdoria.