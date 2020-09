Il colpo Keita Baldé, atteso in questi giorni a Genova, non deve far dimenticare quelle che sono le priorità della Sampdoria, ossia la riduzione del monte ingaggi e la realizzazione di plusvalenze. La prima condizione procede spedita, ma Ferrero risulta un po' incupito dalle mancate plusvalenze, che stentano ad arrivare.



Il Viperetta vorrebbe incassare 30 milioni, ma per ora la Sampdoria può contare solo sui soldi incassati da Linetty. Per questo motivo, nelle prossime due settimane da Corte Lambruschini dovranno concentrasi sulle cessioni. I nomi, scrive Il Secolo XIX, sono quelli di Colley, che ha mercato in Inghilterra e al Celtic, Vieira, Gabbiadini o Jankto.