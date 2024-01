Sampdoria, movimenti in uscita: per Verre e Barreca si attendono offerte

La Sampdoria, per operare in entrata sul mercato, dovrà necessariamente cedere qualche giocatore a gennaio. In particolare, a Genova attendono offerte in particolare per due giocatori che potrebbero uscire dal progetto di Pirlo: Antonio Barreca e Valerio Verre.



Il primo sta giocando poco, e nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con il Bari che porterebbe in blucerchiato Gianluca Frabotta. La pista però si sarebbe raffreddata negli ultimi giorni. Verre invece è stato spesso titolare, ma non ha convinto. Inoltre, scrive La Repubblica, c'è il nodo dell'ingaggio, particolarmente per i parametri della Serie B.