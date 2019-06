La suggestione di mercato potrebbe diventare una vera e propria trattativa: Luis Muriel non sarà riscattato dalla Fiorentina, e questo ormai è noto, ma il Siviglia lo considera in uscita. Nel futuro del colombiano, però, potrebbe esserci nuovamente la Sampdoria, che sogna di riportarlo a Genova.



Secondo Il Secolo XIX lo stesso Muriel, che attualmente è in ritiro con la Colombia per la Copa America, avrebbe già espresso la sua voglia di tornare alla Samp, una squadra che gli è rimasta nel cuore. La mossa, adesso, toccherà ai blucerchiati, che dovranno sborsare circa 14 milioni per convincere il Siviglia. Cruciale nella trattativa Muriel sarà anche la scelta del futuro allenatore della Samp.