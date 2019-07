Questione di ore, un giorno al massimo, poi la Sampdoria potrà abbracciare il suo nuovo difensore. In arrivo a Genova c'è Jeison Murillo, centrale classe 1992 di proprietà del Valencia, prestato lo scorso anno per sei mesi al Barcellona. Il giocatore ex Inter è atteso domani in serata nel capoluogo ligure, pronto ad iniziare la sua avventura in blucerchiato.



Secondo La Gazzetta dello Sport il Doria avrebbe trovato l'accordo con il Valencia sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con un successivo obbligo di riscatto per ulteriori 12 milioni. Si tratterà quindi di un affare complessivamente da 14 milioni di euro, ma che consegnerà a mister Di Francesco il sostituto di Joachim Andersen, diretto al Lione.