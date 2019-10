Manolo Gabbiadini e Jeison Murillo non al top: il difensore e l'attaccante della Sampdoria ieri si sono allenati a parte, sottoponendosi a una seduta di 'lavori individuali metabolici in campo'. Questo è quanto diramato dai blucerchiati, la sostanza è che i due giocatori non erano al meglio in vista della sfida con il Bologna.



Questa mattina ci sarà la rifinitura, utile a capire la condizione di forma dei due calciatori acciaccati. Ranieri ieri ha detto "Faremo allenamento, poi ​parlando con i ragazzi che ho visto più affaticati deciderò la formazione". La valutazione finale, quindi, spetterà al mister dopo la seduta odierna, ma la sensazione è che Ranieri non voglia rinunciare a Gabbiadini, che si è appena sbloccato.