Jeison Murillo, nuovo acquisto della Sampdoria, ha parlato al sito del club della nuova avventura in Italia: ''Voglio tornare a essere il giocatore che ero. La Sampdoria mi ha dato un'opportunità bellissima e intendo sfruttarla al meglio. Arrivo con allegria e voglia di vincere in un club importante e con tanta storia. Ringrazio per la fiducia il presidente, tutti i dirigenti e il mister: lavorerò duro per ripagarla''.