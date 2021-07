Jeisonè tornato alla, società che lo ha acquistato nell'estate 2019 ma con cui non si è mai imposto. Molti parlano di una sua possibile cessione, ma il centrale no è d'accordo e anzi, si è dato obiettivi precisi: "Innanzitutto di migliorare la forma fisica e di arrivare presto a una condizione di forma ottimale. Mi ero fatto male a fine aprile con il Celta e sono stato costretto a saltare la Coppa America.. Mi alleno al massimo, il mio dovere è quello di lavorare con serietà, di farlo anche per me stesso e di farmi trovare pronto. E poi dopo si vedrà cosa succederà. A Vigo mi sono trovato bene. Come mi trovoqui. Se tutti mi vogliono è positivo. Significa che non resterò senza squadra" ha detto a Il Secolo XIX.Murillo ha fatto il punto anche sul ritiro e sul nuovo tecnico: "Siamo solamente all’inizio della preparazione e questi test servono per prendere confidenza.. In questa Sampdoria ho ritrovato diversi calciatori coni quali aveva fatto il ritiro a Ponte di Legno due estati fa. Invecchiati? No, semmai più esperti. Questo gruppo è ricconi valori e ha tante qualità. E' un allenatore che sta molto vicino ai suoi calciatori. È ancora giovane, certamente vive questa avventura professionale con l’entusiasmo, la voglia e l’adrenalina di un tecnico giovane che ha la possibilità di allenatore una squadra blasonata come la Sampdoria. L’impatto con noi è stato positivo., accettando magari situazioni di uno contro uno. Un aspetto del gioco che direi esalta le mie caratteristiche".Un futuro da titolare? "Ogni calciatore del mondo si allena per essere importante nella sua squadra. Per me come per tutti avere la confidenza dell’allenatore e della società è chiaramente una priorità.. Poi però ci sono anche altri attori… vedremo quel che succederà. Ripeto, resto non resto devo lavorare per me, devo tenere la testa qui"