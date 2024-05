Sampdoria, Murru affaticato: salta la Reggiana. Torna Piccini, Ferrari in panchina a Catanzaro?

Lamercoledì ha affrontato una sfida cruciale in ottica playoff su un manto che rischia di lasciare problemi importanti in seno alla formazione blucerchiata. Il terreno sintetico del campo di Lecco, infatti, sembra aver provocato parecchia stanchezza e affaticamenti in tutti i giocatori impiegati da mister Pirlo. In particolare, a fare le spese della trasferta lombarda sarebbe stato NicolaIl terzino ex Cagliari ha chiesto il cambio al 7' del secondo tempo per un acciacco fisico. Secondo Il Secolo XIX, Murru difficilmente potrà quindi scendere in campo con la Reggiana, per un altro match cruciale nel cammino doriano. Il suo posto a sinistra verrà occupato presumibilmente da Simoneanche perché l'esterno titolare, ossia Barreca, sarà di nuovo disponibile forse per la partita di Catanzaro.

Proprio per preservare dal campo pesante un giocatore che in stagione ha dovuto convivere con numerosi problemi, Pirlo ha lasciato fuori mercoledì anche Cristiano. L'ex Valencia dovrebbe tornare titolare domenica con la Reggiana, per comporre un terzetto arretrato con Ghilardi e Gonzalez. I sorrisi da Bogliasco però arrivano da un altro rientro: ieri, per la prima volta in stagione, è tornato in gruppo Alex. Era assente dal 9 settembre, a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Ferrari era stato operato, con il Catanzaro potrebbe anche tornare tra i convocati.