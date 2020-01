Nicola Murru, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con il Brescia: "Sappiamo che è un'annata che non è partita benissimo, ma ci stiamo rimettendo in sesto. Siamo più squadra, il punto a Milano ci ha dato consapevolezza".



COME SI BATTE IL BRESCIA - "Dobbiamo fare una partita con la testa, loro sono una squadra organizzata. Ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi".