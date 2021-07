Prima necessità, vendere: la missione della Sampdoria, in vista della prossima sessione di calciomercato, è chiara e evidente. Le strategie dipenderanno ovviamente dall’arrivo di Daniele Faggiano, che sarà chiamato anche a piazzare parecchi esuberi blucerchiati, a partire da due esterni, ossi Nicola Murru e Fabio Depaoli.



Secondo Sampnews24.com i due terzini, rientrati dai prestiti a Benevento e Torino, starebbero bloccando le piste Giuseppe Pezzella del Parma e Andrea Conti del Milan. Mister D’Aversa in questi giorni sta soppesando i due blucerchiati con attenzione, approfittando del ritiro per valutarli. Il loro destino, però, sembrerebbe comunque essere lontano da Genova, e la loro partenza potrebbe sbloccare i due affari in entrata.