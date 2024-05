Sampdoria, Murru in bilico: in scadenza e niente rinnovo, vicino l'addio a zero

Nell'incontro tra Matteo Manfredi e Andrea Pirlo, in programma nei prossimi giorni, si parlerà molto probabilmente anche del futuro di Nicola. Il difensore ha con laun contratto in scadenza a giugno, quindi di fatto entro poco sarà ufficialmente libero a parametro zero. Il suo destino è ancora avvolto nel mistero, pare anche per il silenzio societario in merito.Già l'estate scorsa la Samp volevail calciatore, e la sua partenza avrebbe aiutato a raggiungere quel tesoretto di 20 milioni di plusvalenze preventivato dalla proprietà e poi non totalizzato. Ad 'incentivare' la cessione c'era anche l'alto stipendio del capitano,a stagione. Nessuna trattativa per Murru però era andata a termine, e alla fine il calciatore era rimasto nella disponibilità di Pirlo. Secondo Il Secolo XIX, nello scorso inverno Manfredi avrebbe frequentemente parlato con l'agente del terzino sardo, Andrea D'Amico, trovando addirittura a marzoL'accordo avrebbe previsto un nuovo contatto a stretto giro di posta, pare addirittura per firmare, ma la società genovese da quel momento in poi non si sarebbe più fatta viva.

Ad oggi D'Amico, che non avrebbe ricevuto più segnali in merito, si starebbeperché il giocatore a parametro zero interesserebbe a vari club, e perché l'assenza di comunicazioni da parte della Samp farebbe pensare che Murru non venga considerato una priorità per la Samp, o quantomeno poco funzionale. Per qusto motivo probabilmente il tema verrà affrontato nell'incontro dei prossimi giorni tra Pirlo e Manfredi.